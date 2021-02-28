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المعارضة الأرمينية ترحب برفض رئيس الدولة إقالة رئيس هيئة الأركان

رحبت المعارضة في أرمينا بقرار رئيس الدولة رفض الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة بإقالة رئيس هيئة الأركان، وأكدتالمعارضة أن القرار جاء في مصلحة الدولة.
27/2/2021
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