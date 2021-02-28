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المجتمع الدولي ومفاعل ديمونا.. مكاييل نووية

تقول مؤشرات إن مفاعل ديمونا الإسرائيلي يشهد أعمال توسعة. معطيات تعكس في نظر منتقدين مفارقة طرفاها حملة نتنياهو المتصاعدة على المشروع النووي الإيراني، وغضّ المجتمع الدولي أنظاره عما تفعله تل أبيب.