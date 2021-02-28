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الكويت.. إبداعات فنية من الطين

بدر المنصور فنان تشكيلي كويتي يهوى إبداع أعمال فنية من الطين، وأخرى من المواد المعدنية والبلاستيكية المعاد تدويرها. ويحرص المنصور على أن تحمل أعماله رسائل ذات أبعاد اجتماعية.