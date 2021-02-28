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الحصاد (2021/2/27)

تابعت إيمان عياد في الحصاد (2021/2/27) العديد من القضايا كان من أبرزها: إعلان وسائل إعلام سعودية اعتراض صاروخ باليستي فوق الرياض. وبعد الغارات الأميركية قرب الحدود السورية العراقية.