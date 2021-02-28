01:59

الحرب مستمرة في مأرب والأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية

فيما تتواصل المعارك في محافظة مأرب بين الحوثيين وقوات الحكومة الشرعية، تتوالى الأنباء عن سقوط قتلى وجرحى بين طرفي الصراع، فيما تحذر الأمم المتحدة من كارثة إنسانية وسط توقعات بارتفاع أعداد النازحين، و

اقرأ المزيد