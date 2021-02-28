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الأردن.. 6 شقيقات يستحدثن طريقة جديدة لعمل الكنافة

ليس مشروعا اعتياديا. 6 أخوات يصنعن الكنافة على الفحم أمام منزلهن في أحد أحياء العاصمة عمّان. مشروع رأى كثيرون أنه كسر فكرة سادت اجتماعيا باحتكار الرجال لصناعة الكنافة والحلويات الشرقية.