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اتفاق الدوحة بين طالبان والولايات المتحدة.. سياسيا وعسكريا

تحل الذكرى الأولى لاتفاق الدوحة بين حركة طالبان والولايات المتحدة الذي أنهى 20 عاما من الهجمات ضد القوات الأميركية وحلفائها في أفغانستان.