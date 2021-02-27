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واشنطن وطهران رسائل عبر بلاد الشام

أول ضربة عسكرية أميركية في عهد الرئيس جو بايدن مكانها أراض سورية، والمستهدف فيها -بحسب واشنطن- فصائل عراقية محسوبة على طهران. أما إيران فدانت الضربات الأميركية على سوريا.