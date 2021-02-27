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واشنطن والرياض.. حقوق الإنسان أولا

لم يعد شيئا كالسابق فالقواعد تغيرت فإن أرادت الرياض السير ميلا نحو واشنطن فإن عليها أولا قطع أميال لتحسين واقع حقوق الإنسان على أراضيها، هذه فحوى رسالة أبلغها الرئيس الأميركي جو بايدن لقيادة السعودية.