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02:28
هبوط المركبة الفضائية الأميركية بيرسيفيرانس حدث الأسبوع الأبرز
اختار جمهور الجزيرة هبوط المركبة الأميركية بيرسيفيرانس على سطح المريخ ليكون حدث الأسبوع الأبرز، وكانت ناسا قد أعلنت نجاح مهمة البحث عن أي آثار للحياة على سطح الكوكب الذي يعتبر الأقرب للأرض.
27/2/2021
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