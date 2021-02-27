02:17

لمواجهة تفشي جائحة كورونا..السلطة الفلسطينية تشدد إجراءات الإغلاق

قررت السلطة الفلسطينية إغلاق المؤسسات التعليمية ومنع التنقل بين المحافظات، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بالفيروس، وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب المزيد من المصابين.