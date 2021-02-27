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فوق السلطة 222 – الحوثيون يتوعدون السعودية مستشهدين بتوقعات ترامب

تناولت حلقة (2021/2/26) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: معمم إماراتي مجنس يتطاول على علماء الكويت ودعاتها. الحوثيون يهددون باحتلال السعودية مستشهدين بكلام لترامب.
26/2/2021
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