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25:17
فوق السلطة 222 – الحوثيون يتوعدون السعودية مستشهدين بتوقعات ترامب
تناولت حلقة (2021/2/26) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: معمم إماراتي مجنس يتطاول على علماء الكويت ودعاتها. الحوثيون يهددون باحتلال السعودية مستشهدين بكلام لترامب.
26/2/2021
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