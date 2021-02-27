02:26

فرنسا.. استمرار إغلاق المتاحف بسبب جائحة كورونا

تعاني المتاحف في فرنسا من تبعات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، والتي اضطرت إلى إغلاق أبوابها بموجب الإجراءات الصحية، وقد أثر ذلك بشكل سلبي على أوضاع العاملين في قطاع السياحة.