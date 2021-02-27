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رحلة فنية في البيئة الجزائرية

يقدم الفنان التشكيلي الجزائري يونس قويدر للجمهور لوحاته الفنية لاستكشاف الطبيعة والحيوانات الأفريقية، رحلة إلى قلب الطبيعة من خلال لوحات ومنحوتات مستلهمة من البيئة في شمال أفريقيا.