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تونس.. مظاهرة للنهضة دعما للحوار وأخرى لحزب العمال تطالب برحيل النظام

شهدت العاصمة تونس اليوم مظاهرتين منفصلتين، الأولى لحركة النهضة، والأخرى لحزب العمال المعارض. ودعا رئيس “حركة النهضة” راشد الغنوشي الأحزاب والقوى السياسية إلى الحوار، وتجنب الإقصاء.