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تونس.. صندوق النقد يدعو تونس لخفض تكلفة الأجور وتقليص دعم الطاقة

دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى خفض تكلفة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، ونبه إلى أن فاتورة الأجور تبلغ أكثر من 17%، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.