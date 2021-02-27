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تقنية جديدة لإرسال الكهرباء من الفضاء إلى الأرض

اختبر علماء عاملون في وزارة الدفاع الأميركية بنجاح لوحا شمسيا بحجم صندوق بيتزا في الفضاء، مصمما كنموذج أولي لنظام مستقبلي لإرسال الكهرباء من الفضاء إلى أي نقطة في كوكب الأرض.
27/2/2021
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