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باحثون أردنيون يتمكنون من تحليل خريطة الجينات للزيتون المعمر

تمكن باحثون بالمركز الوطني للبحوث الزراعية وجامعات أردنية من تحليل خريطة الجينات للزيتون المعمر ذي الأصل الرومي، وتم تسجيل هذا الدراسة في واحدة من أهم المجلات العالمية للخرائط الجينية.