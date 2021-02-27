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02:50
اليمن إلى أين؟.. أعنف المعارك تدور رحاها بين الحوثيين وقوات الحكومة
أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن معارك -هي الأعنف بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية- تدور في جبهات عدة بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب. وقالت المصادر إن قائد القوات الخاصة بمحافظة مأرب قتل خلال المعارك.
27/2/2021
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