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اليمن إلى أين؟.. أعنف المعارك تدور رحاها بين الحوثيين وقوات الحكومة

أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن معارك -هي الأعنف بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية- تدور في جبهات عدة بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب. وقالت المصادر إن قائد القوات الخاصة بمحافظة مأرب قتل خلال المعارك.