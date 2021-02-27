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اليابان.. انتعاش مهنة الطبخ في المنزل

أدت جائحة كورونا إلى ابتعاد الناس عن تناول الطعام في المطاعم، مما ترك العديد من الطهاة في اليابان عاطلين عن العمل. أصبح توظيف الطهاة لطهي أطباق عالية الجودة في المطابخ المنزلية شائعا بشكل متزايد.