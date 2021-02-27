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النشرة الاقتصادية 2021/2/27

سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى لها منذ 8 أشهر، وشهد التداول على المعدن الثمين أسوأ أداء منذ 4 سنوات، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار، كما شهدت أسعار النفط انخفاضا ملحوظا بسبب ارتفاع سعر الدولار
27/2/2021
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