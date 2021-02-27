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الصحفي اليمني عادل الحسني شخصية الأسبوع

اختار جمهور الجزيرة الصحفي اليمني عادل الحسني ليكون شخضية الأسبوع، وذلك بعد المطالبة الأممية للسلطات الأمنية في مدينة عدن بالإفراج عن الصحفي وسط أحاديث عن تعرضه للتعذيب،