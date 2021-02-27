56:51

الحصاد (2021/2/26)

تناولت ليلى الشيخلي في “الحصاد” (2021/2/26) المواضيع: وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان تقرران عقوبات على متورطين مباشِرين في قضية مقتل جمال خاشقجي.