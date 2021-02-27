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56:51
الحصاد (2021/2/26)
تناولت ليلى الشيخلي في “الحصاد” (2021/2/26) المواضيع: وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان تقرران عقوبات على متورطين مباشِرين في قضية مقتل جمال خاشقجي.
26/2/2021
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