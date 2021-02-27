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استمرار المعارك شرقي صنعاء وسقوط قتلى وجرحى من الحوثيين

تستمر المعارك مستعرة على جبهة مأرب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، وقال المركز الإعلامي التابع للجيش اليمني إن القوات الحكومية ووحدات المقاومة الشعبية قتلت عشرات من الحوثيين وأصابت عشرات آخرين.