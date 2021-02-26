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نجار عراقي يبدع من الخشب لوحات فنية وقطعا أثرية

عبد الفتاح السامرائي نجار من أبناء مدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين العراقية، يسعى من خلال مصنوعاته الخشبية إلى الخروج عن المألوف وجعل أعماله لوحات فنية وقطعا أثرية تمثل حضارات العراق.