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مبادرات لتذليل عقبات التعليم عن بعد في ماليزيا

دراسات ماليزية تحذر من عواقب وخيمة قد يخلفها ضعف التعليم عن بعد في زمن كورونا، ودفع ذلك مدرسين متطوعين لإزالة عقبات التعليم عن بعد، وذلك برفع دروس على المنصة التعليمية التي أسسوها.