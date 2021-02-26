02:27

ليبيا.. الدبيبة يقدّم مقترح حكومته

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إنه قدم مقترح تشكيلته الوزارية الجديدة إلى مجلس النواب، مؤكدا أنها ستكون حكومة وحدة وطنية هدفها التوافق والمصالحة.