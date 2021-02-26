البث الحي
02:27

ليبيا.. الدبيبة يقدّم مقترح حكومته

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إنه قدم مقترح تشكيلته الوزارية الجديدة إلى مجلس النواب، مؤكدا أنها ستكون حكومة وحدة وطنية هدفها التوافق والمصالحة.
25/2/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

كاميرا الجزيرة ترصد أوضاع مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي

02:55
(الجزيرة)

غارة أميركية استهدفت مليشيات محسوبة على إيران شرقي سوريا

03:09
(الجزيرة)

مبادرات لتذليل عقبات التعليم عن بعد في ماليزيا

02:34
(الجزيرة)

بدء انفراج أزمة السيولة في مراكز البريد الجزائرية

02:42
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

كاميرا الجزيرة ترصد أوضاع مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي

02:55
(الجزيرة)

غارة أميركية استهدفت مليشيات محسوبة على إيران شرقي سوريا

03:09
(الجزيرة)

مبادرات لتذليل عقبات التعليم عن بعد في ماليزيا

02:34
(الجزيرة)

بدء انفراج أزمة السيولة في مراكز البريد الجزائرية

02:42
المزيد من التقارير الإخبارية

كاميرا الجزيرة ترصد أوضاع مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي

(الجزيرة)

غارة أميركية استهدفت مليشيات محسوبة على إيران شرقي سوريا

(الجزيرة)

مبادرات لتذليل عقبات التعليم عن بعد في ماليزيا

(الجزيرة)

بدء انفراج أزمة السيولة في مراكز البريد الجزائرية

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

تقرير الاستخبارات الأميركية: ولي العهد السعودي وافق على خطف أو قتل خاشقجي

تقرير الاستخبارات الأميركية حدد 21 فردا متورطا في مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد السعودي (الأناضول)

تنديد إيراني وتعاون عراقي.. روسيا: أميركا لم تخطرنا بغاراتها في سوريا إلا قبل دقائق

(الجزيرة)

“الاختفاء في فندق سيسيل”.. وثائقي يكشف تفاصيل أحد أشهر جرائم القتل بأميركا

شهدت جدران فندق "سيسيل" على سلسلة من الأحداث المروعة (نتفليكس)

كيف تحولت مقابلة مع الأمينة الجديدة للمجلس الإسلامي ببريطانيا إلى ساحة مواجهة وانتقادات؟

زارا محمد انتخبت بداية الشهر الجاري كأول أمرأة في قيادة المجلس الإسلامي البريطاني (مواقع التواصل)