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كاميرا الجزيرة ترصد أوضاع مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي

كاميرا الجزيرة ترصد الأوضاع في مدينة ميكيلي عاصمة تيغراي، وكشف مولو نغا الحاكم المؤقت للإقليم، عن دخول قوات من إريتريا إلى الإقليم، متهماً جبهة “تحرير شعب تيغراي” المعارضة بتهيئة الظروف لذلك.