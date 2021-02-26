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قطاع التعليم بتعز اليمنية يعاني من صعوبات كثيرة

يعاني قطاع التعليم بمحافظة تعز اليمنية من صعوبات كثيرة فرضتها الحرب والحصار على المدينة منذ 6 سنوات، وبسبب هذه الظروف يتلقى آلاف الطلاب دروسهم في العراء، وبعضهم ترك الدراسة بحثا عن لقمة عيش.