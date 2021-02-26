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فاغنر.. شبح موسكو ويدها العسكرية التي تنكرها

رغم إنكارها لأي علاقة لها بقوات فاغنر العسكرية، فإن روسيا لم تستطع أن تبدد الشكوك حول ارتباطها بهذه القوات التي ينظر إليها على أنها يد موسكو العسكرية التي تضرب بها في عدة مناطق بالعالم.