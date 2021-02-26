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غارة أميركية استهدفت مليشيات محسوبة على إيران شرقي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية شن غارات على منشآت تابعة لفصائل محسوبة على إيران شرقي سوريا، وتقول الوزارة إن الرئيس بايدن أذن بهذه الضربات الجوية ردا على هجمات مطار أربيل.
26/2/2021
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