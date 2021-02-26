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شمول اختصاص محكمة الجنايات الأراضي الفلسطينية يجدد آمال مقاضاة الاحتلال

تجدد الأمل لدى آلاف الفلسطينيين باسترداد حقهم في إدانة جرائم الاحتلال ومرتكبيها، بعد قرار محكمة الجنايات الدولية القاضي بشمول اختصاصها القضائي الأراضي الفلسطينية المحتلة.