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جدل بين دول العالم بشأن جوازات التطعيم لمواجهة تحديات كورونا

في الوقت الذي قررت فيه دول عدة بالعالم إصدار ما يعرف بجوازات التطعيم للسماح لمن تلقوا لقاحا ضد كورونا بالسفر وتنشيط السياحة، إلا أن دولا أخرى أكدت رفضها هذه الخطوة التي رأت فيها تعزيزا للتفريق والتمي