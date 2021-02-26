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بدء انفراج أزمة السيولة في مراكز البريد الجزائرية

تبدو مظاهر أزمة السيولة في مراكز البريد الجزائرية أقل حدة مما كانت عليه في النصف الثاني من العام الماضي، لكن رغم ذلك فإن المخاوف ما زالت قائمة بشأن مستويات السيولة بالبنوك.