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57:02
الحصاد (2021/2/25)
تابع حسن جمول في الحصاد (2021/2/25) العديد من القضايا كان من أبرزها: البيت الأبيض يؤكد مواصلة العمل مع السعودية في ضوء تهديدات تواجهها. ثم المعارضة الأرمينية تطالب رئيس الوزراء بالرحيل.
25/2/2021
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58:13
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57:01
الحصاد (2021/2/21)
play
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