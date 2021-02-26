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57:02

الحصاد (2021/2/25)

تابع حسن جمول في الحصاد (2021/2/25) العديد من القضايا كان من أبرزها: البيت الأبيض يؤكد مواصلة العمل مع السعودية في ضوء تهديدات تواجهها. ثم المعارضة الأرمينية تطالب رئيس الوزراء بالرحيل.
25/2/2021
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58:13
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