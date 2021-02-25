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سيناريوهات.. ما السيناريوهات المحتملة للوجود الفرنسي بدول الساحل الأفريقي؟

ناقش برنامج “سيناريوهات” بحلقته بتاريخ (2021/2/25) السيناريوهات المحتملة لمصير القوات الفرنسية بدول الساحل الأفريقي، بعد مرور أكثر من 7 سنوات على وجودها هناك، دون أن تتمكن من تحقيق هدفها.