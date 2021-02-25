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توتر وإرهاصات انقلاب في أرمينيا

تصاعد التوتر في أرمينيا بعد إقالة رئيس الحكومة نيكول باشينيان لرئيس الأركان أونيك غاسباريان ونائبه تيغران خاتشاتريان من منصبيهما، ونزول المعارضة إلى الشوارع. وأعلن باشينيان أن الأمر يصل لمحاولة انقلاب