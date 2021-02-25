search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
02:39
توتر وإرهاصات انقلاب في أرمينيا
تصاعد التوتر في أرمينيا بعد إقالة رئيس الحكومة نيكول باشينيان لرئيس الأركان أونيك غاسباريان ونائبه تيغران خاتشاتريان من منصبيهما، ونزول المعارضة إلى الشوارع. وأعلن باشينيان أن الأمر يصل لمحاولة انقلاب
25/2/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
شمول اختصاص محكمة الجنايات الأراضي الفلسطينية يجدد آمال مقاضاة الاحتلال
play
02:24
المال ينهمر عليهم من السماء.. القانون الياباني يمنح المواطنين حق امتلاك فضاء فوق بيوتهم
play
02:32
مؤتمر لدراسة وتقييم أوضاع رائدات الأعمال الباكستانيات
play
02:50
نجار عراقي يبدع من الخشب لوحات فنية وقطعا أثرية
play
01:38
مقاطع حول هذه القصة
شمول اختصاص محكمة الجنايات الأراضي الفلسطينية يجدد آمال مقاضاة الاحتلال
play
02:24
المال ينهمر عليهم من السماء.. القانون الياباني يمنح المواطنين حق امتلاك فضاء فوق بيوتهم
play
02:32
مؤتمر لدراسة وتقييم أوضاع رائدات الأعمال الباكستانيات
play
02:50
نجار عراقي يبدع من الخشب لوحات فنية وقطعا أثرية
play
01:38
المزيد من التقارير الإخبارية
شمول اختصاص محكمة الجنايات الأراضي الفلسطينية يجدد آمال مقاضاة الاحتلال
المال ينهمر عليهم من السماء.. القانون الياباني يمنح المواطنين حق امتلاك فضاء فوق بيوتهم
مؤتمر لدراسة وتقييم أوضاع رائدات الأعمال الباكستانيات
نجار عراقي يبدع من الخشب لوحات فنية وقطعا أثرية
الأكثر قراءة
كيف تحولت مقابلة مع الأمينة الجديدة للمجلس الإسلامي ببريطانيا إلى ساحة مواجهة وانتقادات؟
“الاختفاء في فندق سيسيل”.. وثائقي يكشف تفاصيل أحد أشهر جرائم القتل بأميركا
رسالة من بايدن لإيران وتعاون عراقي.. أميركا تقصف "مليشيات" بسوريا وسقوط العديد من القتلى
بعد 39 عاما من الكارثة.. شاهد عيان يروي أهوال مجزرة حماة