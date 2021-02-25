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02:32

تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الفلسطيني

عمقت جائحة كورونا خسائر الاقتصاد الفلسطيني، وتقول الحكومة إنها تعاقدت على شراء نحو مليوني جرعة لقاح، وحتى وصولها فإن شبح الإغلاق الذي يلوح في الأفق مجددا لم يعد مستبعدا ويقود الاقتصاد نحو الانكماش.
25/2/2021
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