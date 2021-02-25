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09:26
النشرة الاقتصادية 2021/2/25
حتفلت الصين رسيما بالقضاء على الفقر نهائيا في كل أنحائها، وتشير الأرقام الرسمية إلى أنها تمكنت من انتشال أكثر من 99 مليون شخص من الفقر المدقع،
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25/2/2021
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