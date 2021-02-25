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الرئيس الأفغاني يعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل الصراع في بلاده

أعرب الرئيس الأفغاني أشرف غني عن تفاؤله بشأن مستقبل الصراع في بلاده، مؤكدا وجود فرص مواتية لمفاوضات سلام على أرضية جادة مع حركة طالبان.