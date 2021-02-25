58:13

الحصاد (2021/2/24)

تابع “الحصاد” (2021/2/24) العديد من القضايا كان من أبرزها: إيران تقول إن استمرار الاتفاق النووي مرهون بتراجع أميركا عن العقوبات، وكذا الرئيس الأفغاني يقول إن هناك أرضية جادة للسلام مع طالبان.