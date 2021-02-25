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الحصاد (2021/2/24)

تابع “الحصاد” (2021/2/24) العديد من القضايا كان من أبرزها: إيران تقول إن استمرار الاتفاق النووي مرهون بتراجع أميركا عن العقوبات، وكذا الرئيس الأفغاني يقول إن هناك أرضية جادة للسلام مع طالبان.
24/2/2021-|آخر تحديث: 25/2/202112:58 AM (مكة المكرمة)
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