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58:13
الحصاد (2021/2/24)
تابع “الحصاد” (2021/2/24) العديد من القضايا كان من أبرزها: إيران تقول إن استمرار الاتفاق النووي مرهون بتراجع أميركا عن العقوبات، وكذا الرئيس الأفغاني يقول إن هناك أرضية جادة للسلام مع طالبان.
24/2/2021
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آخر تحديث: 25/2/2021
12:58 AM (مكة المكرمة)
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