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إيقاعات شعبية جزائرية رائعة يقدمها كريم بوراس وفرقته الموسيقية

رغم تطور الموسيقى وحداثتها، وإدخال إيقاعات جديدة، فإن شبابا في الجزائر يقودون مبادرات لإعادة الاعتبار للفن الشعبي المحلي، التقرير يستعرض تجربة كريم بوراس وفرقته الموسيقية.