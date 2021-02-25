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إدارة بايدن تتواصل مع القاهرة.. تأكيدا لدورها ولا تخطب ودها

يتضح من أولى الاتصالات التي أجرتها إدارة الرئيس الأميركي بايدن مع القاهرة، أنها تتسمك بدور القاهرة بالمنطقة لدعم السياسات الأميركية، ولكنها لا تخفيب الوقت نفسه عدم رضاها عن أداء السلطات المصرية داخليا