02:01

إحياء الذكرى الـ27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي

يحيي الفلسطينيون اليوم الخميس الذكرى الـ27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وسط استمرار معاناة الأهالي داخل البلدة القديمة وفي محيط الحرم.