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02:01
إحياء الذكرى الـ27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي
يحيي الفلسطينيون اليوم الخميس الذكرى الـ27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وسط استمرار معاناة الأهالي داخل البلدة القديمة وفي محيط الحرم.
25/2/2021
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