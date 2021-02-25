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02:24

أوكسفام تحذر من أن جائحة كورونا ستحمل إسبانيا لمستويات فقر غير مسبوقة

حذر تقرير لمنظمة “أوكسفام إنترمون” من أن جائحة كورونا ستحمل إسبانيا إلى مستويات فقر غير مسبوقة، وستضيف مليونا من مواطنيها إلى عدد فقرائها الذين يعيشون تحت خط الفقر.
25/2/2021
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