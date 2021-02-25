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أنا صوتي.. مشروع فني لإحياء الموروث الغنائي الأردني

“أنا صوتي” مشروع فني تراثي أردني غير ربحي يهدف إلى الحفاظ على الموروث الغنائي القديم، ويعتمد على تدريب الأطفال على الأغاني القديمة التي وثقت من سيدات كبيرات في السن ونشرها عن طريق عروض.