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أبرز التزامات إيران في الاتفاق النووي الموقع عام 2015

أبرم الاتفاق النووي بعد أعوام من المفاوضات، وكان يهدف بشكل أساسي إلى رفع العديد من العقوبات المفروضة على إيران، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان عدم سعيها لتطوير سلاح نووي.
25/2/2021
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