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هل تؤتي سياسة إيران في الملف النووي أكلها أم تنقلب ضدها؟

ما زال من غير الواضح ما إذا كانت سياسة العناد التي تتبعها طهران في إدارة أزمة ملفها النووي مع الغرب ستأتي كما تشتهي الجمهورية الإسلامية أم تنقلب ضدها،