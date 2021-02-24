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مقهى منزلي مميز بالكويت بات متنفسا لأفراد العائلة

عمدت المصممة الكويتية أشواق العوضي إلى تحويل جزء من منزلها إلى مقهى خاص بأفراد العائلة، وهو ما لاقى ترحيبا من عائلتها، خصوصا في ظل الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا.