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معطيات جديدة بشأن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران

بعد يوم من تقليص إيران عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكشف الوكالة عن معطيات جديدة تعيد الجدل بشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.